Гонка «Берингия» на Камчатке вышла на финишную прямую

Каюры гонки на собачьих упряжках "Берингия" вышли во вторник на финишный этап соревнований — к райцентру Усть-Камчатск, сообщили ТАСС в оргкомитете гонки.

"Гонка во вторник вышла ни заключительный шестнадцатый этап соревнований. До финиша в райцентре Усть-Камчатск каюрам и упряжкам нужно пройти порядка 60 км", — сообщили в оргкомитете гонки.

Там отметили, что погода и трасса благоприятствуют спортсменам.

"Берингия-2019" стартовала 4 марта в райцентре Эссо на северо-западе Камчатки. На трассу вышли 18 каюров в возрасте от 18 до 59 лет. Восемь из них, в том числе спортсмены из Хабаровска и Швейцарии, сошли с дистанции из-за сложностей с упряжками. Гонку продолжают 10 каюров из Москвы, Камчатского края и Карелии.

Гонка проходит через в 16 этапов через 10 национальных поселков региона. Каюры ведут упряжки, в которые запряжено 8-14 собак, в экстремальных условиях с резкими перепадами высот и температур. Большая часть трассы проходит в безлюдной покрытой снегом тундре. Протяженность трассы составляет около 1,4 тыс. км.

Впервые "Берингия" прошла в январе 1990 года. Протяженность трассы "Берингия-90" составляла 250 км. В 2009 году гонка получила статус официального праздника Камчатского края. "Берингия-2018" протяженностью 2101 км включена в Книгу рекордов России как самая протяженная гонка на собачьих упряжках в Евразии.