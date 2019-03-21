Спортсмены могли принимать кровяной допинг на ОИ-2018

Ряд спортсменов могли принимать кровяной допинг во время Олимпиады 2018 года. Об этом, как сообщает ARD, на пресс-конференции заявил представитель немецкой полиции.

Кровяной допинг подразумевает переливание спортсмену его собственной заранее отобранной крови перед началом соревнований. Это повышает выносливость на 8-10%.

В 2014 году на приеме кровяного допинга был пойман австрийский лыжник Йоханнес Дюр. В январе 2019-го он рассказал каналу ARD, что получал допинг у врача Марка Шмидта в его клинике в немецком Эрфурте.

С тех пор правоохранительные органы разных стран расследуют деятельность Шмидта и его клиники. Задержание пятерых лыжников на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2019 года в австрийском Зеефельде прошло в рамках именно этого расследования.

Полиция Германии, как на пресс-конференции заявил ее представитель, не исключает, что клиенты Шмидта могли с его помощью принимать кровяной допинг и на Олимпийских играх 2018 года. В южнокорейском Пхенчхане, где прошли соревнования, были замечены помощники врача.