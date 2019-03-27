Сборная Москвы заняла I место в зимней Спартакиаде учащихся

Сборная Москвы заняла первое место в неофициальном командном зачете IX зимней Спартакиады учащихся. Об этом говорится в пресс-релизе, который оказался в распоряжении ТАСС.

Зимняя Спартакиада проходила с 2 февраля по 26 марта. По итогам соревнований сборная Москвы набрала 1555 очков. Второе место заняла команда Санкт-Петербурга, в активе которой 1315 очков, третьими стали спортсмены из Московской области (1295). На финальном этапе соревнований московские спортсмены завоевали 64 медали (19 золотых, 25 серебряных, 20 бронзовых), улучшив прошлогодний результат (58 медалей).

"Итоговая победа московской команды на IX зимней Спартакиаде учащихся — это большой, но в то же время закономерный успех. Результаты Спартакиады являются наиболее объективным показателем уровня готовности спортсменов из ближайшего резерва, которые уже завтра будут представлять национальную сборную на международной арене", — сказал руководитель департамента спорта города Москвы Николай Гуляев.

В Спартакиаде выступали учащиеся в возрасте от 13 до 19 лет, соревнования по 15 видам спорта проводились в три этапа. Главным регионом проведения финальных стартов стала Мордовия, которая принимала соревнования по пяти видам спорта: биатлону, шорт-треку, спортивному ориентированию, фигурному катанию и хоккею, там же прошла и церемония закрытия Спартакиады.

В проведении заключительных этапов соревнований были задействованы Иркутская, Кемеровская, Кировская, Московская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области.