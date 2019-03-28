Лишенный олимпийского золота Зубков отказался выполнять требования МОК

Бывший бобслеист сборной России Александр Зубков заявил, что не отдаст в Международный олимпийский комитет (МОК) золотые медали Игр в Сочи. Его слова приводит «Комсомольская правда».

«Мое мнение, как и полтора года назад, не изменилось. Повторю еще раз: я заработал медали честно, потом и кровью. Отдавать их не буду!» — сказал Зубков.

Он посоветовал МОК изучить его спортивную статистику за 15 лет и доказать, что он выигрывал медали нечестным путем.

Экс-бобслеист добавил, что неправильно судить его только по Играм-2014.

«А то такое впечатление складывается, словно я впервые в карьере вышел в Сочи на старт и сразу выиграл. Обсуждать все это, если честно, устал», — отметил он.

Из-за применения допинга Зубков был лишен олимпийского золота Игр в Сочи по решению МОК. Российский суд сохранил спортсмену статус чемпиона, что привело к давлению на Зубкова со стороны МОК и Спортивного арбитражного суда. 28 марта 2019-го комитет перераспределил медали Олимпиады в Сочи. Награды российских бобслеистов получат соперники, занявшие вторые и третьи места.