Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тяжёлая атлетика возвращается в программу Олимпиад 

News.ru + ещё 6 27 марта 2019
Фото: РИА Новости
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) восстановил статус тяжёлой атлетики в программе Олимпийских игр. Полноценно этот вид спорта будет представлен на Играх в Париже в 2024 году.
Для тяжёлой атлетики отменяется статус временного включения в программу Игр. Об этом заявил спортивный директор МОК Кит Макконнелл, сообщает Inside the Games.
На ближайшей летней Олимпиаде в Токио в 2020 году лучшие тяжелоатлеты мира соберутся не в полном составе. Из-за допинговых скандалов у многих стран сокращены квоты. Так, России достанется только две путевки.
Данный вид спорта был представлен на всех Олимпиадах, кроме трёх — 1900, 1908 и 1912 годов.
Ранее News.ru сообщал, что один из лучших тяжелоатлетов России попался на допинге. Хаджимурат Аккаев дисквалифицирован на восемь лет. Это решение вынесла Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF). Срок его дисквалификации отсчитывается с 2 августа 2016 года. Спортсмен уже отбывал дисквалификацию — с 2005 по 2007 год.
News.ru: последние новости
Чемпионка ОИ-2018 победила рак Уличённый в допинге российский кёрлингист намерен вернуться Глава ОКР рассказал о связи ОИ и занятий физкультурой в России
Комментарии
Зимние виды спорта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Азар договорился с «Реалом»
Экс-игрока «Краснодара» поместили в центр для беженцев
«Так не поступают»: Медведеву призвали помириться с Тутберидзе1
Женщину-судью облили кипятком во время матча
Роналду испугался? Португалия протестует против Украины5
Видео
Смертельный американский лед: тайна гибели Гринькова
Фигурное катание Статьи
Утешительный приз: Туктамышева поедет на ЧМ
Фигурное катание Статьи
Без Головина: что ждет Россию в Нур-Султане
Футбол Статьи
Плата за расизм: как наказали Погребняка
Футбол Статьи
Экс-игрок сборной СССР устроил драку с активистами «Стоп-Хам»
Баскетбол
Макгрегор неожиданно завершил карьеру
MMA
«Выдавите из себя Сталина»: Киселев вступился за Кокорина
Футбол Статьи
Разговор Овечкина и Трампа: президент США шутил над русскими
Хоккей Статьи
Адвокат разоблачил финансовые махинации Глушакова
Футбол
Глушакову объявили «войну»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение