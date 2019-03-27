Тяжёлая атлетика возвращается в программу Олимпиад

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) восстановил статус тяжёлой атлетики в программе Олимпийских игр. Полноценно этот вид спорта будет представлен на Играх в Париже в 2024 году.

Для тяжёлой атлетики отменяется статус временного включения в программу Игр. Об этом заявил спортивный директор МОК Кит Макконнелл, сообщает Inside the Games.

На ближайшей летней Олимпиаде в Токио в 2020 году лучшие тяжелоатлеты мира соберутся не в полном составе. Из-за допинговых скандалов у многих стран сокращены квоты. Так, России достанется только две путевки.

Данный вид спорта был представлен на всех Олимпиадах, кроме трёх — 1900, 1908 и 1912 годов.

Ранее News.ru сообщал, что один из лучших тяжелоатлетов России попался на допинге. Хаджимурат Аккаев дисквалифицирован на восемь лет. Это решение вынесла Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF). Срок его дисквалификации отсчитывается с 2 августа 2016 года. Спортсмен уже отбывал дисквалификацию — с 2005 по 2007 год.