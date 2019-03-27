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Конькобежцу Муштакову удалили гланды 

SPORT24.ru + ещё 1 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский конькобежец Виктор Муштаков рассказал, что перенес операцию по удалению гланд и едва ли мог дышать.
«Сделали операцию, удалили гланды. Сами знаете, как это плохо переносится во взрослом возрасте. Вчера не мог дышать, боль была ужасная. Пролежал в течение полутора суток в реанимации. Вот только час назад перевели в простую палату. Восстановление займёт около месяца, как раз до начала подготовки к новому сезону.
Гланды были мертвые уже. И только отравляли организм. Из-за них болеть суставы начали в прошлом году летом. По рекомендации врача в плановом порядке посоветовали их удалить, чтобы не началось что-то ещё более худшее», — цитирует Муштакова news.ru.
Виктор Муштаков является двукратным бронзовым призером чемпионата мира на отдельных дистанциях 2019 года.
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