Конькобежцу Муштакову удалили гланды

Российский конькобежец Виктор Муштаков рассказал, что перенес операцию по удалению гланд и едва ли мог дышать.

«Сделали операцию, удалили гланды. Сами знаете, как это плохо переносится во взрослом возрасте. Вчера не мог дышать, боль была ужасная. Пролежал в течение полутора суток в реанимации. Вот только час назад перевели в простую палату. Восстановление займёт около месяца, как раз до начала подготовки к новому сезону.

Гланды были мертвые уже. И только отравляли организм. Из-за них болеть суставы начали в прошлом году летом. По рекомендации врача в плановом порядке посоветовали их удалить, чтобы не началось что-то ещё более худшее», — цитирует Муштакова news.ru.

Виктор Муштаков является двукратным бронзовым призером чемпионата мира на отдельных дистанциях 2019 года.