Олимпийская чемпионка вылечилась от рака

Чемпионка Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане американская лыжница Киккан Рэндалл сообщила, что вылечилась от рака.

Рэндалл победила в командном спринте на Олимпиаде-2018 вместе с Джессикой Диггинс , после окончания Игр 36-летнюю спортсменку избрали в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

Летом Рэндалл поставили диагноз "рак груди", после чего она перенесла несколько операций.