Олимпийская чемпионка вылечилась от рака 

Чемпионка Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане американская лыжница Киккан Рэндалл сообщила, что вылечилась от рака.
Рэндалл победила в командном спринте на Олимпиаде-2018 вместе с Джессикой Диггинс, после окончания Игр 36-летнюю спортсменку избрали в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).
Летом Рэндалл поставили диагноз "рак груди", после чего она перенесла несколько операций.
"Насколько мне известно, я излечилась от рака. Это было сумасшедшее приключение… Удивительно, как быстро мой настрой как спортсменки взял верх. Я просто знала, что это будет очередной вызов для меня", — цитирует Рэндалл Insidethegames.