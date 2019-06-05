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Саакашвили попросил совета у пользователей Сети 

Газета.Ru + ещё 5 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили спросил у пользователей соцсетей, стоит ли ему идти на выборы с партией мэра Киева Виталия Кличко «Удар». Об этом он написал в своем фейсбуке.
До этого Кличко предложил Саакашвили стать председателем его партии. По его словам, союз с Саакашвили сможет удвоить усилия «ради преобразований» на Украине.
По словам Саакашвили, он примет решение только после того, как узнает мнение своих сторонников.
"Нам нужно или идти с «Ударом» при условии полного реформирования, или принять решение «не идти», рискуя остаться вне выборов", — отметил Саакашвили.
Также экс-глава Грузии добавил, что Кличко является достойным человеком и его хорошим другом.
При этом он подчеркнул, что партию «Удар» следует полностью очистить от сторонников экс-президента страны Петра Порошенко.
Внеочередные выборы в Раду пройдут 21 июля.
Ранее сообщалось, что Саакашвили раскритиковал текущее состояние Украины.
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Зимние виды спорта , Виталий Кличко , Петр Порошенко , Михаил Саакашвили
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