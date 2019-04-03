WADA выпустило учебник по допингу на русском языке 

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выпустило учебник на русском языке, сообщает "Советский спорт".
По информации пресс-службы организации, пособие предназначено для профессиональных спортсменов и студентов. В учебнике содержится обзор на допинг в спорте.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было восстановлено в правах 20 сентября 2018 года. одним из основных пунктов этого решение WADA поставила требование обеспечить доступ экспертов в московскую лабораторию, где хранятся образцы проб, до 31 декабря.
Дедлайн был нарушен, но в начале января эксперты все-таки получили доступ. На исполкоме 22 января было подтверждено восстановление РУСАДА в правах.
Ранее сообщалось, что Тутберидзе не понимает причины проблем российских спортсменов с мельдонием.