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WADA выпустило учебник по допингу на русском языке 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выпустило учебник на русском языке, сообщает "Советский спорт".
По информации пресс-службы организации, пособие предназначено для профессиональных спортсменов и студентов. В учебнике содержится обзор на допинг в спорте.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было восстановлено в правах 20 сентября 2018 года. одним из основных пунктов этого решение WADA поставила требование обеспечить доступ экспертов в московскую лабораторию, где хранятся образцы проб, до 31 декабря.
Дедлайн был нарушен, но в начале января эксперты все-таки получили доступ. На исполкоме 22 января было подтверждено восстановление РУСАДА в правах.
Ранее сообщалось, что Тутберидзе не понимает причины проблем российских спортсменов с мельдонием.
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Зимние виды спорта , Всемирное антидопинговое агентство , Советский спорт
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