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Наказание за употребление допинга могут ужесточить 

Парламентская газета + ещё 1 2 часа назад
Депутаты ЛДПР предлагают расширить список нарушений антидопинговых правил, за которые предусматривается административная ответственность. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по госстроительству планирует рассмотреть на заседании 2 апреля.
Законопроект, разработанный группой депутатов фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым, принят в первом чтении 9 октября 2018 года. Авторы инициативы отмечают, что борьба с допингом ведётся в России в соответствии с Международной Конвенцией ЮНЕСКО «О борьбе с допингом в спорте», утверждённой в 2005 году. Права, обязанности и ответственность всех участников антидопингового обеспечения закреплены в законе «О физической культуре и спорте в РФ», Трудовом кодексе, общероссийских антидопинговых правилах, в нормативно-правовых актах Минспорта России.
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность спортсмена за употребление допинга. С 2010 года Россия открыла границы для проведения тестирования наших спортсменов международными антидопинговыми организациями. При этом употребление ряда препаратов подпадает под статью 234 Уголовного кодекса РФ.
Авторы законопроекта отмечают, что в связи с ужесточением в 2015 году антидопинговых мер, предусмотренных Всемирным антидопинговым кодексом ВАДА, требуется принятие соответствующих мер со стороны России. Депутаты ЛДПР предлагают расширить список нарушений антидопинговых правил, за которые предусматривается административная ответственность. Предусматривается, что за использование или попытку использования запрещённых субстанций или методов спортсмен заплатит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Такой же штраф ждёт спортсменов, тренеров или специалистов по спортивной медицине, если они распространяли запрещённые субстанции, фальсифицировали или пытались фальсифицировать элементы допинг-контроля.
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Зимние виды спорта , Видео , Летние виды спорта , Игорь Лебедев , Минспорта , ЮНЕСКО , Конституционный комитет Госдумы , ЛДПР , Всемирное антидопинговое агентство
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