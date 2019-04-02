Наказание за употребление допинга могут ужесточить

Законопроект, разработанный группой депутатов фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым , принят в первом чтении 9 октября 2018 года. Авторы инициативы отмечают, что борьба с допингом ведётся в России в соответствии с Международной Конвенцией ЮНЕСКО «О борьбе с допингом в спорте», утверждённой в 2005 году. Права, обязанности и ответственность всех участников антидопингового обеспечения закреплены в законе «О физической культуре и спорте в РФ», Трудовом кодексе, общероссийских антидопинговых правилах, в нормативно-правовых актах Минспорта России.

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность спортсмена за употребление допинга. С 2010 года Россия открыла границы для проведения тестирования наших спортсменов международными антидопинговыми организациями. При этом употребление ряда препаратов подпадает под статью 234 Уголовного кодекса РФ.