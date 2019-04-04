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Шипулина отправляют к подросткам, с воспитанием которых не справляются родители 

Ura.Ru 9 часов назад
Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин в рамках акции «Зарядка со звездой» проведет тренировку для трудных подростков, находящихся в социально-реабилитационном центре Октябрьского района Екатеринбурга. По словам организаторов, спортсмен покажет детям, как можно тренироваться в биатлоне без лыж.
«В послужном списке Антона так много побед, что коллеги-спортсмены за его упертость называют Шипулина «Чемпионом всего». Именно о том, как такая упертость помогает достичь целей, спортсмен поговорит с подопечными центра. А так же покажет, как без снега и лыж, имея всего лишь две палки, можно тренироваться не хуже, чем на реальной лыжне», — рассказала «URA.RU» координатор фонда «Дадобро» на Урале Надежда Захарова.
Захарова отметила, что в реабилитационном центре, куда предстоит отправится прославленному олимпийцу, живут дети и подростки оставшиеся без попечения родителей, из неблагополучных семей и те, кого поместили в центр по просьбе родителей, так как они не могут справляться со своими обязанностями.
«Зарядка со звездой» в этом году намечена на 7 апреля, во Всемирный День здоровья. Организаторы отмечают, что акция будет идти одновременно в 17 регионах страны. С ребятами из детских домов, коррекционныъх школ и реабилитационных центров встретятся профессиональные спортсмены и телезвезды.
Как ранее писало «URA.RU», после завершения спортивной карьеры Антон Шипулин принял решение участвовать в выборах депутата Госдумы.
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Зимние виды спорта , Видео , Надежда Захарова , Антон Шипулин , Госдума
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