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Российские керлингисты одержали третью победу на чемпионате мира в Канаде 

ТАСС 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Мужская сборная России по керлингу обыграла команду Нидерландов со счетом 7:4 в девятом матче на чемпионате мира. Соревнования проходят в Летбридже (Канада).
Российскую команду на турнире представляют Сергей Глухов (скип), Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Евгений Климов.
Ранее россияне уступили шотландцам (2:8), канадцам (3:13), швейцарцам (7:9), американцам (3:10), итальянцам (3:5) и швейцарцам (5:9). Победы были добыты в играх против сборных Южной Кореи (6:4) и Китая (7:1). В следующем матче российская команда сыграет с немецкими керлингистами.
Мужская команда России ни разу в истории не завоевывала медали чемпионатов мира. Лучшим результатом сборной является девятое место на мировом первенстве в 2018 году. Турнир в Канаде завершится 7 апреля.
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