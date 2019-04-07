Британская пловчиха назвала главными проблемами спорта трансгендеров и россиян

Серебряный призер Олимпиады 1980 года, британская пловчиха Шэррон Дэйвис высказалась о проблемах современного спорта. Ее слова приводит The Times.

Дэйвис заявила, что трансгендеры разрушают женский спорт, так как имеют преимущество перед обычными спортсменками. Она посчитала, что если атлету не нужно будет делать операцию, а лишь принимать препараты, понижающие уровень тестостерона, то медали в женских соревнованиях всегда будут за ними.

Второй проблемой экс-пловчиха посчитала российских спортсменов, нечестным путем завоевывающих медали.

«Мы это знаем из того, что русские натворили в Сочи-2014. Если бы я была Владимиром Путиным, то я бы отобрала лучших трансгендеров и сказала бы им: "Вы должны привезти огромный мешок медалей, причем вы даже правила нарушать не будете"», — добавила она.

На Играх в Сочи сборная России выиграла медальный зачет. После Олимпиады разгорелся допинговый скандал, приведший к тому, что российским спортсменам пришлось вернуть часть наград.