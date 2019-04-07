Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Британская пловчиха назвала главными проблемами спорта трансгендеров и россиян 

Lenta.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: Reuters
Серебряный призер Олимпиады 1980 года, британская пловчиха Шэррон Дэйвис высказалась о проблемах современного спорта. Ее слова приводит The Times.
Дэйвис заявила, что трансгендеры разрушают женский спорт, так как имеют преимущество перед обычными спортсменками. Она посчитала, что если атлету не нужно будет делать операцию, а лишь принимать препараты, понижающие уровень тестостерона, то медали в женских соревнованиях всегда будут за ними.
Второй проблемой экс-пловчиха посчитала российских спортсменов, нечестным путем завоевывающих медали.
«Мы это знаем из того, что русские натворили в Сочи-2014. Если бы я была Владимиром Путиным, то я бы отобрала лучших трансгендеров и сказала бы им: "Вы должны привезти огромный мешок медалей, причем вы даже правила нарушать не будете"», — добавила она.
На Играх в Сочи сборная России выиграла медальный зачет. После Олимпиады разгорелся допинговый скандал, приведший к тому, что российским спортсменам пришлось вернуть часть наград.
Последние новости
Объявлены официальные итоги первого тура президентских выборов на Украине Обвиненный по делу об убийстве Старовойтовой «ночной губернатор» не признал вину Германию посчитали угрозой для НАТО
Комментарии4
Зимние виды спорта , Владимир Путин , Газета The Times
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СКА сравнял счет в серии плей-офф с ЦСКА
Медведева объявила о возвращении в Россию
Губерниев рассказал о долгах Шипулина перед болельщиками
«Тюрьма — сложное испытание»: Галицкий о контракте с Мамаевым
Дорога в НХЛ закрыта? Новое наказание для Войнова
Видео
Матч КХЛ завершился мордобоем на последней секунде
Хоккей
Суд решил судьбу Кокорина и Мамаева
Футбол Прочее
Кокорин заплакал в зале суда
Футбол
11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной прыжок
Фигурное катание
Кикбоксер нокаутировал соперника «ударом торнадо»
Бокс
На растолстевшем Кокорине поставили крест
Футбол Статьи
Турнир по борьбе: в Чечне произошла массовая драка
Летние виды спорта
Смертельный американский лед: тайна гибели Гринькова
Фигурное катание Статьи
Предатели страны? Как легендарные чемпионы бежали из СССР
Фигурное катание Статьи
Авербух грубо унизил Медведеву
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение