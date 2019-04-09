Спортсменов могут начать штрафовать за допинг

В Кодексе об Административных Правонарушениях может появится статья, вводящая штрафы для спортсменов за употребление и распространение допинга. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 9 апреля. Документ был разработан депутатами фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым . В первом чтении инициативу приняли 9 октября 2018 года.

В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что по действующему законодательству за нарушение антидопинговых правил спортсменам не грозит административная ответственность, их возможно только дисквалифицировать. Ответственность, вплоть до уголовной, распространяется только на тренеров, специалистов по спортивной медицине, в области физической культуры и спорта, которые склонили спортсмена к употреблению допинга, независимо от его согласия.

Законодатели предлагают установить ответственность за умышленное нарушение спортсменом установленных законодательством требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, выразившееся в использовании или попытке использования запрещённой субстанции или запрещённого метода. За это предлагается ввести штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Распространение спортсменом, тренером, специалистом по спортивной медицине или иным специалистом в области физической культуры и спорта запрещённой субстанции или метода, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, повлечёт наложение административного штрафа от 40 тысяч до 80 тысяч рублей.