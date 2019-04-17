Российский конькобежец пожаловался на ведущих себя не по-русски соперников

Российский конькобежец Павел Кулижников рассказал о последствиях пропуска Олимпийских игр в Пхенчхане. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Кулижникова, после отстранения от ОИ-2018 голландские соперники обвиняли его в том, что он «жрет» запрещенные вещества и не проходит допинг-контроль. Россиянин отметил, что теперь мнение иностранных спортсменов изменилось.

«Думаю, они все поняли. Может, подостыли чуть-чуть. Даже те, кто, что называется, хейтил, сейчас подходят, жмут руки», — добавил он.

Тем не менее, конькобежец назвал поведение иностранных спортсменов лицемерным.

«Ребята, ну это не по-русски. Если мне кто-то не нравится, я на него даже не посмотрю. У нас так принято, у них — нет, переобулся, и нормально», — заявил он.

Кулижников — трехкратный чемпион мира в спринтерском многоборье, трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, победитель Кубка мира 2015 года. В 2012 году в допинг-пробе спортсмена обнаружили следы запрещенного препарата метилгексанамина, за что он получил двухлетнюю дисквалификацию. В 2016 году Кулижников стал одним из участников мельдониевого скандала. Перед Играми в Южной Корее он вошел в число спортсменов, которых Международный олимпийский комитет отказался приглашать на Олимпиаду.