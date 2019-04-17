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WADA подало апелляцию дисквалификацию бобслеиста Зубкова 

RT на русском + ещё 9 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировать российских бобслеистов Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина на два года за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи.
Как сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу суда, даты проведения слушаний по апелляции пока не определены.
Отмечается, что WADA подало апелляцию CAS, поскольку считает двухлетнюю дисквалификацию недостаточным наказанием в отношении российских бобслеистов.
Зубков и Касьянов, Пушкарёв и Хузин были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на Играх-2014, и лишены завоёванных золотых наград. Также Зубков, из-за решения IBSF, был вынужден покинут пост главы Федерации бобслея России.
Ранее сообщалось, что МОК хочет провести церемонию перераспределения медалей Зубкова в течение года.
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Комментарии
Зимние виды спорта , Алексей Пушкарев , Ильвир Хузин , Александр Касьянов , Александр Зубков , Всемирное антидопинговое агентство
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