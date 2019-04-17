WADA подало апелляцию дисквалификацию бобслеиста Зубкова

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу суда, даты проведения слушаний по апелляции пока не определены.

Отмечается, что WADA подало апелляцию CAS, поскольку считает двухлетнюю дисквалификацию недостаточным наказанием в отношении российских бобслеистов.

Зубков и Касьянов, Пушкарёв и Хузин были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на Играх-2014, и лишены завоёванных золотых наград. Также Зубков, из-за решения IBSF, был вынужден покинут пост главы Федерации бобслея России.

Ранее сообщалось, что МОК хочет провести церемонию перераспределения медалей Зубкова в течение года.