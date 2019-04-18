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Двукратная чемпионка мира по сноуборду Тудегешева завершила карьеру 

ТАСС + ещё 17 11 часов назад
Фото: ТАСС
Российская сноубордистка Екатерина Тудегешева объявила о завершении спортивной карьеры. Сообщение размещено на странице спортсменки в Facebook.
Тудегешева пропустила международный сезон-2018/19, так как не успела должным образом подготовиться к нему. В октябре прошлого года спортсменка сообщила, что Федерация сноуборда России сорвала ее подготовку к сезону и что она готова завершить спортивную карьеру, если ситуация не изменится.
"Дорогие мои друзья, сегодня хотела бы официально объявить, что я закачиваю свою профессиональную спортивную карьеру, — написала 31-летняя Тудегешева. — Я свою миссию в спорте высших достижений выполнила, настало время уйти со старой дороги, найти новый путь и двигаться, развиваться дальше в разных сферах и направлениях".
"Я счастлива, что мне удалось пройти такой незабываемый, уникальный путь и достичь определенных высот в спорте, — написала Тудегешева. — Надеюсь весь накопленный опыт использовать в будущем на благо общества и развития спорта. Сноуборд навсегда останется в моем сердце. Хотела сказать большое спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении всей моей спортивной карьеры и словом и делом, очень это ценю".
Тудегешева является чемпионкой мира в параллельном слаломе (2013) и в параллельном гигантском слаломе (2007), также в ее активе две бронзовые медали мировых первенств. В 2011 году она выиграла Кубок мира в параллельных дисциплинах. Всего на ее счету 12 побед на этапах Кубка мира.
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Зимние виды спорта , Екатерина Тудегешева
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