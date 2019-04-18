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WADA хочет добиться увеличения срока дисквалификации Зубкова и Касьянова до 4 лет 

ТАСС 9 часов назад
Фото: ТАСС
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) планирует добиться увеличения срока дисквалификации российских бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева, Ильвира Хузина и бывшего президента Федерации бобслея России Александра Зубкова до четырех лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.
WADA считает недостаточным наказание в отношении Зубкова, Касьянова, Пушкарева и Хузина, организация подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировать их на два года.
"Можем подтвердить, что WADA подало апелляцию по делу, о котором вы говорите", — ответили ТАСС в WADA на вопрос, хочет ли организация добиться увеличения срока дисквалификации с двух до четырех лет.
О двухлетней дисквалификации Зубкова, Касьянова, Пушкарева и Хузина за нарушение антидопинговых правил на Играх в Сочи IBSF объявила 16 января. Все четверо не согласились с наказанием, подав апелляции в CAS.
Зубков завершил спортивную карьеру после выступления на Олимпиаде в Сочи, где он завоевал две золотые медали. В феврале прошлого года CAS лишил его этих наград, признав виновным в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи.
Касьянов, Пушкарев и Хузин также оказались в числе 11 спортсменов, чьи апелляции на решение дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета были удовлетворены частично. Они остаются действующими спортсменами, срок их двухлетней дисквалификации истекает в декабре 2020 года. В случае увеличения срока наказания, они пропустят Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
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Комментарии
Зимние виды спорта , Алексей Пушкарев , Ильвир Хузин , Александр Касьянов , Александр Зубков , Всемирное антидопинговое агентство , ИТАР-ТАСС
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