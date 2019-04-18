WADA хочет добиться увеличения срока дисквалификации Зубкова и Касьянова до 4 лет

WADA считает недостаточным наказание в отношении Зубкова, Касьянова, Пушкарева и Хузина, организация подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировать их на два года.

"Можем подтвердить, что WADA подало апелляцию по делу, о котором вы говорите", — ответили ТАСС в WADA на вопрос, хочет ли организация добиться увеличения срока дисквалификации с двух до четырех лет.

О двухлетней дисквалификации Зубкова, Касьянова, Пушкарева и Хузина за нарушение антидопинговых правил на Играх в Сочи IBSF объявила 16 января. Все четверо не согласились с наказанием, подав апелляции в CAS.

Зубков завершил спортивную карьеру после выступления на Олимпиаде в Сочи, где он завоевал две золотые медали. В феврале прошлого года CAS лишил его этих наград, признав виновным в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи.

Касьянов, Пушкарев и Хузин также оказались в числе 11 спортсменов, чьи апелляции на решение дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета были удовлетворены частично. Они остаются действующими спортсменами, срок их двухлетней дисквалификации истекает в декабре 2020 года. В случае увеличения срока наказания, они пропустят Олимпийские игры 2022 года в Пекине.