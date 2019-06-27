Белорусская каноистка Ноздрева завоевала золото Европейских игр на дистанции 200 м

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Белоруска Елена Ноздрева завоевала золотую медаль в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 200 м на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

20-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 50,351 секунды. Серебро завоевала немка Лиза Ян (51,656), бронзу — Дорота Боровская из Польши (51,731). Россиянка Олеся Ромасенко заняла пятое место (51,806).

Возглавляет общекомандный зачет сборная России, на счету которой 30 золотых, 15 серебряных и 22 бронзовые награды. Второе место занимает команда Белоруссии (18-13-21), третье — сборная Украины (6-10-7).

Европейские игры завершатся 30 июня.