Названа стоимость проданной белорусским спортсменом золотой олимпийской медали

Белорусский фристайлист Алексей Гришин продал золотую олимпийскую медаль, выигранную в 2010 году в Ванкувере, за 68,7 тысячи долларов. Об этом сообщает Insidethegames.

Награда была продана на аукционе. Покупателем оказался коллекционер из Белоруссии. Также Гришин заработал 28,4 тысячи долларов на продаже бронзовой награды Игр в Солт-Лейк-Сити в 2002-м.

Деньги понадобились белорусскому спортсмену для оплаты операции одному из близких ему людей. Об этом сам фристайлист рассказал в середине июля. Все вырученные средства он пообещал направить на помощь заболевшему.

40-летний Гришин — олимпийский чемпион 2010 года, также на его счету бронза Игр-2002. Он стал первым в истории Белоруссии чемпионом зимней Олимпиады. Помимо этого, спортсмен становился чемпионом мира в 2001-м.