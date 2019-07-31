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Названа стоимость проданной белорусским спортсменом золотой олимпийской медали 

Lenta.ru + ещё 9 22 часа назад
Фото: ТАСС
Белорусский фристайлист Алексей Гришин продал золотую олимпийскую медаль, выигранную в 2010 году в Ванкувере, за 68,7 тысячи долларов. Об этом сообщает Insidethegames.
Награда была продана на аукционе. Покупателем оказался коллекционер из Белоруссии. Также Гришин заработал 28,4 тысячи долларов на продаже бронзовой награды Игр в Солт-Лейк-Сити в 2002-м.
Деньги понадобились белорусскому спортсмену для оплаты операции одному из близких ему людей. Об этом сам фристайлист рассказал в середине июля. Все вырученные средства он пообещал направить на помощь заболевшему.
40-летний Гришин — олимпийский чемпион 2010 года, также на его счету бронза Игр-2002. Он стал первым в истории Белоруссии чемпионом зимней Олимпиады. Помимо этого, спортсмен становился чемпионом мира в 2001-м.
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Зимние виды спорта , Прочее , Алексей Гришин
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