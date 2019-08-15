Европейскую страну хотят лишить права участия в Олимпиадах

Участие Италии в летней Олимпиаде 2020 года, а также зимних Олимпийских игр 2026 года, оказалось под вопросом. Как заявил президент национального олимпийского комитета (НОК) Италии Джованни Малаго , виной всему политический кризис в стране и намечающаяся реформа спорта.

«Политический кризис, неясность состава будущего правительства и неприятие Международным олимпийским комитетом закона о реформе спорта, который одобрил парламент», — перечислил будущие угрозы для участия в Олимпиаде Малаго, его слова приводит RT со ссылкой на итальянское издание Tuttosport.

Чиновник отметил, что последствия происходящего для национального спорта могут быть «разрушительными».

Олимпиада 2020 года должна пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Зимние Игры-2026 запланированы в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Однако сейчас их проведение в Италии оказалось под угрозой. Дело в том, что парламент страны окончательно одобрил закон о реформе системы национального спорта. Документ наделяет правительство полномочиями по организации спортивной деятельности, включая распределение целевых финансовых потоков. Международный олимпийский комитет (МОК) в связи с этим уже заявил свой протест.

Ранее МОК из-за допингового скандала отстранил сборную Россию от участия в Олимпийских играх — 2018. Тем российским спортсменам, которые не были замечены в допинге, разрешили выступать под нейтральным флагом.