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Европейскую страну хотят лишить права участия в Олимпиадах 

Ura.Ru + ещё 9 15 августа 2019
Фото: РИА Новости
Участие Италии в летней Олимпиаде 2020 года, а также зимних Олимпийских игр 2026 года, оказалось под вопросом. Как заявил президент национального олимпийского комитета (НОК) Италии Джованни Малаго, виной всему политический кризис в стране и намечающаяся реформа спорта.
«Политический кризис, неясность состава будущего правительства и неприятие Международным олимпийским комитетом закона о реформе спорта, который одобрил парламент», — перечислил будущие угрозы для участия в Олимпиаде Малаго, его слова приводит RT со ссылкой на итальянское издание Tuttosport.
Чиновник отметил, что последствия происходящего для национального спорта могут быть «разрушительными».
Олимпиада 2020 года должна пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Зимние Игры-2026 запланированы в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Однако сейчас их проведение в Италии оказалось под угрозой. Дело в том, что парламент страны окончательно одобрил закон о реформе системы национального спорта. Документ наделяет правительство полномочиями по организации спортивной деятельности, включая распределение целевых финансовых потоков. Международный олимпийский комитет (МОК) в связи с этим уже заявил свой протест.
Ранее МОК из-за допингового скандала отстранил сборную Россию от участия в Олимпийских играх — 2018. Тем российским спортсменам, которые не были замечены в допинге, разрешили выступать под нейтральным флагом.
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Комментарии13
Зимние виды спорта , Джованни Малаго
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