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Лукашенко предложил провести Олимпиаду с Россией и Украиной 

Рамблер + ещё 14 16 минут назад
Лукашенко захотел провести Олимпиаду с РФ или Украиной
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна могла бы провести Олимпиаду совместно с Россией или Украиной. Об этом сообщает БЕЛТА.
Белорусский президент обратил внимание, что страна уже проводила масштабное спортивное мероприятие — II Европейские игры. Также Минск примет легкоатлетический матч Европа — США и совместный с Латвией чемпионат мира по хоккею.
«Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами [большими странами — прим.ред.], но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести. Объекты под Олимпийские игры у нас готовы», — заявил Лукашенко.
По его мнению, совместной можно сделать одну из летних Олимпиад.
Он добавил, что в Белоруссии построят Национальный футбольный стадион и объект для водных видов спорта.
«В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду», — подчеркнул политик.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил начать подготовку к подаче заявки на проведение Олимпийских игр. Он поставил перед властями страны задачу разработать стратегический план, который позволит Украине претендовать на проведение ОИ.
По мнению Зеленского, в стране необходимо развивать спортивную инфраструктуру, которую потом можно будет использовать для проведения Олимпиады, и ежегодно выделять деньги на спортивные объекты.
Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка говорил, что ближайшие ОИ, на проведение которых Украина сможет подать заявку, — это зимняя Олимпиада-2030 или летние Игры-2032.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии
Зимние виды спорта , Прочее , Сергей Бубка , Владимир Зеленский , Александр Лукашенко
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