Лукашенко захотел провести Олимпиаду с РФ или Украиной

Лукашенко предложил провести Олимпиаду с Россией и Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна могла бы провести Олимпиаду совместно с Россией или Украиной. Об этом сообщает БЕЛТА.

Белорусский президент обратил внимание, что страна уже проводила масштабное спортивное мероприятие — II Европейские игры. Также Минск примет легкоатлетический матч Европа — США и совместный с Латвией чемпионат мира по хоккею.

«Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами [большими странами — прим.ред.], но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести. Объекты под Олимпийские игры у нас готовы», — заявил Лукашенко.

По его мнению, совместной можно сделать одну из летних Олимпиад.

Он добавил, что в Белоруссии построят Национальный футбольный стадион и объект для водных видов спорта.

«В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду», — подчеркнул политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил начать подготовку к подаче заявки на проведение Олимпийских игр. Он поставил перед властями страны задачу разработать стратегический план, который позволит Украине претендовать на проведение ОИ.

По мнению Зеленского, в стране необходимо развивать спортивную инфраструктуру, которую потом можно будет использовать для проведения Олимпиады, и ежегодно выделять деньги на спортивные объекты.