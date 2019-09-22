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СМИ: Россию могут отстранить от Олимпиады в Токио 

BFM.RU + ещё 16 2 часа назад
СМИ: Россию могут отстранить от Олимпиады в Токио
Фото: RTVI
России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на свои источники. Основные положения публикации излагает РБК.
WADA считает, что этой информацией манипулировали последние 18 месяцев, пытаясь скрыть историческое и системное употребление допинга российскими спортсменами, пишет издание.
Сообщения поступают на фоне грядущего заседания в Токио, где комитет по соответствию WADA представит исполкому организации отчет о деятельности Московской антидопинговой лаборатории. Заседание запланировано на понедельник, 23 сентября.
По данным газеты, в течение следующих двух месяцев ожидается появление новых доказательств выявленных манипуляций с допинг-пробами. Если будет подтверждено, что представленные данные были подделаны, это может привести к тому, что российские спортсмены будут отстранены от Олимпиады-2020, сообщили источники издания.
Ранее WADA допускала, что Россия может быть отстранена от Игр в Токио, если данные из Московской антидопинговой лаборатории, переданные всемирному агентству по условиям восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах, будут подделаны.
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Комментарии
Зимние виды спорта , Всемирное антидопинговое агентство
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