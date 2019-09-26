Губерниев отреагировал на слухи о ДТП с его участием 

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что стал участником дорожно-транспортного происшествия в Москве.
"Вы знаете, я под лошадь попал, как в известном произведении. Если говорить серьезно, то я сейчас приехал на машине и на ней ни царапины. Как ездил, так и езжу. Может, это какая-то непроверенная информация. Я такого не помню. Всякое бывает. Может, это был не я", — приводит слова Губерниева "РЕН ТВ".
В СМИ появилась информация, что Губерниев на иномарке попал в ДТП 17 сентября недалеко от префектуры Зеленоградского административного округа. Участники аварии дождались приезда ГИБДД. Отмечается, что виновником был признан журналист.
Ранее Губерниев прокомментировал ситуацию с нападающим петербургского "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым.