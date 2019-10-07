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«Ситуация критическая»: Россия может остаться без двух Олимпиад 

Рамблер + ещё 32 17 часов назад
«Ситуация критическая»: Спорт РФ падает в пропасть
Фото: РИА Новости
Российские спортсмены, возможно, не смогут выступить на Олимпиадах 2020 и 2022 года из-за скандала в связи с перепроверкой базы данных Московской антидопинговой лаборатории, сведения в которой не совпали с информацией, переданной Всемирному антидопинговому агентству (WADA). Об этом в интервью «Известиям» сообщил глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.
«Ситуация критическая. Глава комиссии WADA по соответствию Джонатан Тейлор на основании заключения экспертов сказал, что у них нет сомнений: это не случайное изменение. Знаете, бывает, что мы работаем за компьютером, нажали на клавишу, раз — и что-то удалилось. Но тот объем данных, что был в январе передан российской стороной представителям WADA, нельзя изменить одним случайным нажатием», — приводят слова Гануса «Известия».
По его словам, западные коллеги выразили уверенность, что имела место намеренная подтасовка данных.
«Нельзя сказать, что был перепад напряжения, ударила молния и что-то там стерлось. Такое объяснение точно не сработает», — приводит издание слова Гануса.
Глава РУСАДА подчеркнул, что результатом скандала может стать недопуск российской сборной к участию в ближайших Олимпиадах 2020 и 2022 года. Ганус отметил, что сейчас надо действовать «грамотно и рассудительно», поскольку в настоящее время представители WADA ждут объяснений от российских спортивных чиновников.
Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало процедуру лишения статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) всемирному антидопинговому кодексу.
«Основаниями для такого решения являются несоответствия между базой LIMS, имеющейся в распоряжении WADA, и данными московской лаборатории, полученными в январе 2019 года», — заявил член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.
Он также пояснил, что «российской стороне предложено в трехнедельный срок предоставить в WADA объяснения несоответствий».
На новость отреагировал министр спорта РФ Павел Колобков, сообщает РИА Новости. По его словам, специалисты WADA заявили, что база данных, переданная им осведомителем, отличается от той, что была передана РУСАДА в январе 2019 года. Колобков подчеркнул, что о характере несовпадений ему ничего не известно, но отметил, что западным коллегам была передана полная и правдивая информация о российских спортсменах.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии13
Зимние виды спорта , Легкая атлетика , Летние виды спорта , Юрий Ганус , Джонатан Тейлор , Сергей Хрычиков , Павел Колобков , Всемирное антидопинговое агентство , газета "Известия" , РИА Новости
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