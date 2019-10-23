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За допинг — в тюрьму на 10 лет: в США одобрили закон Родченкова 

Газета.Ru 4 часа назад
За допинг — в тюрьму: в США одобрили закон Родченкова
Фото: helsinki comission
Палата представителей Конгресса США одобрила принятие Акта Родченкова — закона об уголовной ответственности за допинговые махинации. Он позволит американским властям назначать штрафы до $1 млн и отправлять в тюрьму на десять лет людей, участвовавших в организации мошеннических схем с использованием допинга. Американцы планируют воплощать данный закон в жизнь как на внутренних соревнованиях США, так и на международных, наказывая в том числе и иностранцев.
Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие законопроекта об уголовной ответственности за допинговый сговор.
Он должен криминализировать участие в «создании схем по оказанию влияния на результаты крупных международных соревнований при помощи запрещенных веществ или методов».
Законопроект был назван в честь Григория Родченкова (The Rodchenkov Anti-Doping Act — RADA) — бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, который в 2016 году сбежал в США, подробно рассказал о якобы существовавшей в России государственной системе поддержки допинга и теперь скрывается за океаном по программе защиты свидетелей.
Законопроект предусматривает суровые наказания за участие в мошеннических схемах по применению стимуляторов. В частности, организации, уличенные в подобных махинациях, могут получить штраф до $1 млн, частные лица — до $250 тысяч. Кроме того, нарушители рискуют отправиться в тюрьму на срок до десяти лет.
Также в тексте упоминается, что все информаторы антидопинговых структур должны получать защиту от возможной мести тех, чей обман они раскрыли.
Авторы законопроекта планируют, что он будет действовать на всех турнирах с участием американских спортсменов (не только на территории США, но и на международных соревнованиях), а также на всех спортивных событиях, которые проводятся при спонсорской поддержке компаний, ведущих бизнес в США.
Учитывая, что атлеты и спонсоры из Америки присутствуют на большинстве крупных турниров, выходит, что почти любые антидопинговые нарушения будут подпадать под юрисдикцию суда США.
Остается лишь вопрос, как американские власти планируют привлекать к ответственности нарушителей-иностранцев, особенно если факт махинаций был зафиксирован в другой стране. Требовать их выдачи? Однако нет сомнений в том, что, если кто-либо будет пойман на допинге во время соревнований в США, то у него явно возникнут серьезные проблемы.
Впрочем, законопроект еще не принят официально: ему нужно еще получить одобрение Сената, а затем — президента Дональда Трампа, чья подпись требуется для того, чтобы закон вступил в силу. Однако после одобрения в Палате представителей можно считать, что акт Родченкова уже находится на финишной прямой.
Сам беглый химик высказался о данной инициативе не без доли пафоса.
«В этот день мы приняли историческое решение во имя идеалов честного спорта. С принятием этого законопроекта в Палате представителей борьба с допингом переходит на новый уровень эффективности.
До настоящего момента те, кто стоял за созданием коррупционных схем по применению допинга, оставались безнаказанными. Но после вступления в силу Акта Родченкова это может наконец измениться.
RADA вооружит США и всех жертв допинговой коррупции легальными инструментами для преследования и наказания всех лиц, которые ранее оставались нетронутыми», — приводит слова экс-главы Московской лаборатории портал Inside The Games.
Напомним, данный законопроект был внесен на рассмотрение конгрессменов еще в конце января 2019 года, причем его совместно составляли сенаторы Оррин Хэтч и Шелдон Уайтхаус из противоборствующих партий — Республиканской и Демократической.
Свою инициативу политики объясняли тем, что 22 января Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было восстановлено в правах, несмотря на длительную задержку по передаче базы данных из Московской лаборатории экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Это событие сенаторы восприняли как доказательство того, что международные органы якобы не в состоянии поддерживать чистоту спорта, и решили, что этой задачей должны дополнительно заняться власти США.
Уайтхаус даже писал в своем твиттере, что американцы таким образом «обязаны дать мощный ответ на неправильное поведение коррумпированного российского правительства».
Любопытно, что ни WADA, ни Международный олимпийский комитет (МОК), которым власти США таким образом хотят оказать помощь, явно не в восторге от этой идеи. Судя по всему, спортивным структурам не нравится то, насколько сильно американское руководство может вмешаться в их функции.
«Вызывает опасения тот факт, что законопроект может затронуть представителей всех 206 Национальных олимпийских комитетов, которые являются членами МОК.
Введение уголовной ответственности в США против нарушителей из других стран выглядит странным», — говорилось в заявлении пресс-службы Международного олимпийского комитета.
«В спортивном мире существует WADA, в соответствии с кодексом которого живут все страны. Он является законом как для американского и российского антидопинговых агентств, так и для организаций других стран.
Если на территории США решат ввести другие правила, то спортсмены из других государств просто не будут выступать там», — предположил депутат Госдумы и президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев в комментарии RT.
А член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Дегтярев и вовсе назвал возможное принятие закона Родченкова «методом давления на страны и международные институты».
«США снова пытаются строить из себя мирового жандарма. Международным спортивным организациям стоит задуматься о том, а не планируют ли США распустить их по домам, чтобы единолично выполнять их функции?» — цитирует Дегтярева газета «Взгляд».
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Зимние виды спорта , Статьи , Михаил Дегтярев , Григорий Родченков , Дмитрий Свищев , Шелдон Уайтхаус , Дональд Трамп , РФС , Госдума , Конгресс США , Правительство РФ , Всемирное антидопинговое агентство , Деловая газета "Взгляд"
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