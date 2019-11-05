WADA отправило 47 дел россиян на рассмотрение

WADA отправило 47 допинговых дел спортсменов из Росси на рассмотрение

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отослало 47 допинговых дел российских спортсменов в международные спортивные федерации. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Известно, что отправленные дела основаны на данных, полученных из базы московской антидопинговой лаборатории, которых не коснулись предполагаемые изменения в 2019 году. Ожидается, что в случае обнаружения виновности спортсмены будут наказаны.

Ожидается, что к концу 2019 года будет принято окончательное решение по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Вердикт будет выносить Исполком WADA, основываясь на рекомендации комитета по соответствию, которая будет базироваться на отчете следователей организации. В данный момент они изучают письмо с объяснениями от российской стороны, в котором та объясняет, по какой причине в базе лаборатории появились изменения.

Ранее сообщалось, что встреча экспертов России и WADA пройдет в середине ноября.