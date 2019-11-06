Зеппельт заявил, что РФ не отвечает на допинговые вопросы

Зеппельт: Россия не отвечает на допинговые вопросы

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт на своей странице в Twitter рассказал о том, что Россия не смогла ответить на восемь из 31 вопроса Всемирной антидопинговой комиссии ( WADA ) по поводу расхождения информации в базе данных.

Также, по его словам, Россия умалчивает о аналитических данных по ЭПО. (Эритропоэтин (гемопоэтин) — один из гормонов почек (также секретируется в перисинусоидальных клетках печени), который контролирует эритропоэз, то есть образование красных кровяных клеток).

Употребление этих гормонов является одним из самых серьезных нарушений.

Ранее сообщалось, что на летней Олимпиаде 2020 года в Токио может быть применен новый способ тестирования на запрещенные препараты.