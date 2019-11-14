12-й чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов оценил шансы России поехать на ОИ-2020 под своим флагом после перепроверки проб московской лаборатории.
«Сложно сказать о шансах, я не член комиссии МОКа. Но без России это будут ненастоящие Олимпийские игры. В 1980 году в Москве были блестяще организованы ОИ, но спортивный накал борьбы снизился, когда в СССР отказалось приехать несколько спортивных делегаций. То же самое было и на Играх-1984 в Лос-Анджелесе, когда спортсмены из СССР не поехали, отвечая на события в Москве. ОИ призваны объединять людей, в них должны принимать участие все сильнейшие спортивные державы. И отсутствие даже одной из них сказывается на результате и общем отношении.
Да и телезрители все чувствуют и понимают. Если Россию не допустят до Игр, четверть заинтересованных болельщиков, а возможно, и треть просто потеряет к ним интерес. А это серьезный удар в том числе и по рекламе», — цитируют Карпова «Известия».
В настоящее время WADA расследует вопрос о манипуляциях с данными в базе Московской лаборатории, о которых стало известно в сентябре. Из-за этого WADA хочет лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия всемирному кодексу, что может повлечь за собой недопуск российских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Токио и Пекине. Комитет по соответствию WADA проведет собрание 17 ноября. Если ему удастся сформировать рекомендацию исполкому WADA, решение по статусу РУСАДА будет принято 9 декабря.