«Без России это будут ненастоящие Олимпийские игры»

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
Пеле назвал Месси совершенным
Пеле назвал Месси совершенным
Футбол
Игрок НБА требовал удалить своего отца с матча
Игрок НБА требовал удалить своего отца с матча
Баскетбол
Украина возмутилась каратистами из ДНР в Японии
Украина возмутилась каратистами из ДНР в Японии
Летние виды спорта
Бывший тренер «Анжи» Адиев нашел новую работу
Бывший тренер «Анжи» Адиев нашел новую работу
Футбол
8 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ахмат
Ахмат
0 0
Урал Урал
8 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
0 2
Уотфорд Уотфорд
8 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
1 1
Леганес Леганес
8 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Кёльн
Кёльн
1 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
9 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Рубин
Рубин
0 1
Динамо М Динамо М
Ростов
Ростов
1 2
Тамбов Тамбов
Спартак М
Спартак М
2 0
Крылья Советов Крылья Советов
9 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Челси
Челси
2 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Бёрнли
Бёрнли
3 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
1 2
Эвертон Эвертон
9 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Алавес
Алавес
3 0
Вальядолид Вальядолид
Валенсия
Валенсия
2 0
Гранада Гранада
Эйбар
Эйбар
0 4
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 ноября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
0 1
Аугсбург Аугсбург
Майнц
Майнц
2 3
Унион Унион
Герта
Герта
2 4
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
10 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
0 0
Уфа Уфа
Арсенал
Арсенал
0 1
Зенит Зенит
Сочи
Сочи
2 3
ЦСКА ЦСКА
10 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 1
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
3 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
3 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
10 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Мальорка
Мальорка
3 1
Вильярреал Вильярреал
Атлетик Б
Атлетик Б
2 1
Леванте Леванте
Атлетико М
Атлетико М
3 1
Эспаньол Эспаньол
10 ноября

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
3 1
Вердер Вердер
Вольфсбург
Вольфсбург
0 2
Байер Байер
Фрайбург
Фрайбург
1 0
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф

Карпов: «Без России будут ненастоящие Олимпийские игры» 

SPORT24.ru 14 часов назад
«Без России это будут ненастоящие Олимпийские игры»
Фото: ТАСС
12-й чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов оценил шансы России поехать на ОИ-2020 под своим флагом после перепроверки проб московской лаборатории.
«Сложно сказать о шансах, я не член комиссии МОКа. Но без России это будут ненастоящие Олимпийские игры. В 1980 году в Москве были блестяще организованы ОИ, но спортивный накал борьбы снизился, когда в СССР отказалось приехать несколько спортивных делегаций. То же самое было и на Играх-1984 в Лос-Анджелесе, когда спортсмены из СССР не поехали, отвечая на события в Москве. ОИ призваны объединять людей, в них должны принимать участие все сильнейшие спортивные державы. И отсутствие даже одной из них сказывается на результате и общем отношении.
Да и телезрители все чувствуют и понимают. Если Россию не допустят до Игр, четверть заинтересованных болельщиков, а возможно, и треть просто потеряет к ним интерес. А это серьезный удар в том числе и по рекламе», — цитируют Карпова «Известия».
В настоящее время WADA расследует вопрос о манипуляциях с данными в базе Московской лаборатории, о которых стало известно в сентябре. Из-за этого WADA хочет лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия всемирному кодексу, что может повлечь за собой недопуск российских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Токио и Пекине. Комитет по соответствию WADA проведет собрание 17 ноября. Если ему удастся сформировать рекомендацию исполкому WADA, решение по статусу РУСАДА будет принято 9 декабря.
Лучшие моменты Премьер-лиги
SPORT24.ru: последние новости
«Могут грозить самые серьезные санкции». Зеппельт не исключил, что Россию не допустят к Олимпиаде «Могут грозить самые серьезные санкции». Зеппельт не исключил, что Россию не допустят к Олимпиаде Елистратов одержал победу на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира по шорт-треку в Канаде Елистратов одержал победу на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира по шорт-треку в Канаде WADA обновит антидопинговый кодекс. Правил станет больше, а наказания — серьезнее WADA обновит антидопинговый кодекс. Правил станет больше, а наказания — серьезнее
Комментарии17 
Теги:
Зимние виды спорта , Шахматы , Анатолий Карпов , Госдума , Всемирное антидопинговое агентство , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пеле назвал Месси совершенным
Пеле назвал Месси совершенным
Украина возмутилась каратистами из ДНР в Японии
Украина возмутилась каратистами из ДНР в Японии 1
Бывший тренер «Анжи» Адиев нашел новую работу
Бывший тренер «Анжи» Адиев нашел новую работу
Adidas объяснил перевернутый флаг на форме сборной РФ
Adidas объяснил перевернутый флаг на форме сборной РФ 6
За выдачу угрожавших сыну Плющенко объявлена награда
За выдачу угрожавших сыну Плющенко объявлена награда
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение