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Конькобежцы Семериков и Юсков выиграли две медали на этапе Кубка мира 

Вести.Ru + ещё 2 10 часов назад
Семериков и Юсков выиграли две медали на этапе Кубка мира
Фото: EPA
Российские конькобежцы Данила Семериков и Денис Юсков заняли призовые места на проходящем в Польше этапе Кубка мира на дистанции 5000 метров. Семериков стал серебряным медалистом турнира, Юсков — бронзовым.
Победителем забега стал представитель Нидерландов Патрик Руст, время которого составило 6 минут 19,388 секунды. Это рекорд катка. Семериков пробежал дистанцию за 6 минут 20,469 секунды, Юсков — за 6.24,303.
Напомним, что ранее в женских соревнованиях на аналогичной дисциплине бронзовую медаль завоевала российская конькобежка Наталья Воронина.
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Теги:
Зимние виды спорта , Наталья Воронина , Денис Юсков , Данила Семериков
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