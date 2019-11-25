В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг WADA

Песков: спортивные власти РФ продолжат взаимодействовать с WADA, нужно дождаться решений

"Сначала нужно дождаться принятия конкретных решений", — ответил он на просьбу прокомментировать возможность лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. "Наши спортивные власти находятся в контакте и имеют в виду и дальше находится в контакте и взаимодействовать с международным спортивным сообществом и с WADA. Пока никаких решений нет", — добавил Песков, напомнив, что российская сторона "предоставила все необходимые ответы" на вопросы по базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

"Давайте дождемся результатов анализов ответов, которые были подготовлены российской стороной", — заключил представитель Кремля.

23 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия. Рекомендация комитета по соответствию основана на отчетах WADA Intelligence and Investigation и независимых судебно-медицинских экспертов. Они касались ряда несоответствий, которые были обнаружены в переданных WADA данных московской лаборатории и рассмотрены комитетом во время встречи 17 ноября.