МОК вступился за Олимпийский комитет России

Международный олимпийский комитет (МОК) выступает за участие чистых российских спортсменов в соревнованиях.

МОК также заявил, что Олимпийский комитет России непричастен к манипуляциям с базой данных Московской лаборатории, передает ТАСС.

В то же время МОК призвал применить самые жесткие санкции в отношении лиц, причастных к манипуляциям с данными Московской лаборатории.

Накануне стало известно, что комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от соревнований на четыре года, также было предложено запретить поднятие российского флага на любом крупном турнире в течение этого срока.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие крупные соревнования может пропустить Россия.