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МОК вступился за Олимпийский комитет России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 16 1 час назад
МОК вступился за Олимпийский комитет России
Фото: РИА Новости
Международный олимпийский комитет (МОК) выступает за участие чистых российских спортсменов в соревнованиях.
МОК также заявил, что Олимпийский комитет России непричастен к манипуляциям с базой данных Московской лаборатории, передает ТАСС.
В то же время МОК призвал применить самые жесткие санкции в отношении лиц, причастных к манипуляциям с данными Московской лаборатории.
Накануне стало известно, что комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от соревнований на четыре года, также было предложено запретить поднятие российского флага на любом крупном турнире в течение этого срока.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие крупные соревнования может пропустить Россия.
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Теги:
Зимние виды спорта , Всемирное антидопинговое агентство , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
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