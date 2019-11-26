МОК отреагировал на предложение WADA отстранить Россию

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на рекомендацию комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Заявление опубликовано на сайте организации.

МОК пообещал поддержать самые жесткие санкции в отношении ответственных за подмену данных из московской антидопинговой лаборатории. При этом отмечается, что причастность Олимпийского комитета России (ОКР) и его членов к манипуляциям с допинг-пробами не доказана.