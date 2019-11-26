Министр спорта России отреагировал на нападки WADA

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал ситуацию с возможным введением санкций против отечественного спорта. Его слова приводит РИА Новости.

Колобков заявил, что российская сторона честно выполняла обязательства перед Всемирным антидопинговым агентством (WADA), предоставила им всю необходимую информацию и предлагала совместное исследование базы московской антидопинговой лаборатории. «Мы как никто другой заинтересованы в том, чтобы российские спортсмены могли наравне с другими спортсменами участвовать в соревнованиях», — отметил он.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Кроме того, стране могут запретить принимать международные соревнования. Международный олимпийский комитет (МОК) пообещал поддержать санкции в отношении России.

В сентябре сообщалось, что информация из московской антидопинговой лаборатории подверглась изменениям. Передача этих данных была одним из условий восстановления статуса Российского антидопингового агентства. Сведения были предоставлены WADA в июле этого года.

Решение по российскому вопросу исполком WADA должен принять 9 декабря.