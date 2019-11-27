Адвокат Родченкова назвал Россию «гангстерской страной»

«Гангстерское государство»: Адвокат Родченкова обрушился на Россию

На днях, как сообщал «Рамблер», комитет WADA по соответствию заявил о вине России в попытке скрыть прием местными спортсменами допинга за счет манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

По этой причине комитет рекомендовал исполнительному комитету WADA лишить Россию права проводить международные спортивные соревнования, а спортсменам оттуда позволить принимать участие в таких турнирах исключительно в нейтральном статусе.

«Врать, врать, врать до тех пор пока все не поверят — освященная веками традиция в России, гангстерском государстве», — прокомментировал это в беседе с The Washington Post Джим Уолден.

Кроме того, в своем твиттере он заявил, что не удивлен тем, что Россия вновь мошенничает и препятствует правосудию. Более того, юрист обвинил Россию в том, что та до сих пор «бездарно» пытается подставить Григория Родченкова, «важнейшего в истории спорта осведомителя». Уолден выразил надежду, что WADA и Международный олимпийский комитет проявят «силу» в этой связи.