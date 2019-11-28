Уткин призвал спортсменов судиться с Россией

Уткин призвал российских спортсменов подавать иски против России из-за санкций

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал ситуацию с новыми санкциями в отношении России из-за дела о фальсификации данных Московской антидопинговой лаборатории. Теперь России грозит отстранение от международных соревнований на четыре года.

«Дисквалификация угрожает всему российскому спорту, и продлиться она может четыре года. Четыре года выступлений без флага, гимна — практически без государственной принадлежности — на крупнейших спортивных соревнованиях.

Наверное, это крах той идеи, что спортсмены выступают за страну. Да, это один из смыслов, которые в этом сосредоточены. Но самое главное, что в этом дискредитировано — страна очень здорово подвела своих спортсменов. Они-то, возможно, ничего толком и не знали.

Сейчас говорят о том, что, возможно, более перспективны иски не о том, чтобы восстановить права России на международной арене в случае наступления самых строгих санкций, а иски со стороны спортсменов, потому что они лишаются права реализовывать свои возможности.

На самом деле я бы хотел, чтобы хотя бы один спортсмен, оказавшийся в этой ситуации, подал иск по отношению к России, потому что всё, что с ними происходит, во многом связано с неправильной политикой российского государства и спортивных государственных органов.