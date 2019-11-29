Родченков шантажировал российских спортсменов

Стало известно о шантаже Родченковым российских спортсменов

Как отмечается в фильме, система LIMS была создана в начале 2010-х Мигачевым под руководством Родченкова, чтобы можно было на основании проверок выявить какую-либо статистику использования атлетами запрещенных препаратов, или же наоборот.

По данным расследования, система LIMS была с двойным дном: помимо сбора данных, она была предназначена для зарабатывания денег.

Внутри программы Родченков, Мигачев и Соболевский создали закрытый чат, в котором тайно обсуждали свои мошеннические схемы. У всех сотрудников лаборатории, кроме вышеозначенной троих, права доступа к LIMS были сильно урезаны. Переписку Родченкова, Мигачева и Соболевского удалось вскрыть сотрудникам по кибербезопасности, и из нее свидетельствует, что они требовали у спортсменов или чиновников спортивных федераций некие «бонусы» и покрывали пойманных на допинге спортсменов.

«Они это называли бонусами, но однозначно это можно трактовать всю эту переписку, как механизм зарабатывания. И работал этот механизм в две стороны. Во-первых, в сторону, когда были найдены у спортсменов запрещенные вещества, и тогда уже обращались к ним, предлагая договориться. Во втором случае вещества не были найдены, но путем внутренних манипуляций можно было составить протоколы так, что препараты были найдены, и также оказывалось давление на спортсменов», — передает РИА «Новости» слова замдиректора ФГАНУ «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти» Юрия Силаева.

Министр спорта Павел Колобков также отметил, что даже Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) признает, что Родченков является мошенником и шантажистом.

«Всеми признано, в том числе и ВАДА, что этот человек, Родченков, — манипулятор, мошенник, который создавал некую систему применения допинга и шантажа спортсменов. Этот человек находится под следствием в Российской Федерации», — сказал Колобков.

В фильме говорится также, что в LIMS входили более 500 раз с IP-адресов, которые принадлежат США.

«Родченков в течение года после бегства из России продолжал перекраивать программу LIMS. Удаленных входов в систему с конца 2015 года до середины 2016 года было более 500», — сообщается в расследовании.

«Система представляет собой веб-интерфейс, доступный из любой точки мира. С помощью любого компьютера с выходом в интернет можно было удаленно зайти в эту систему. Даже после ухода Григория Родченкова и Олега Мигачева за границу доступ был закрыт новым администратором лаборатории только в июле 2016 года. Отмечается множество удаленных входов с IP-адресов, принадлежащих США, причем входят под учетными записями Тимофея Соболевского и Мигачева», — заявил Силаев.

В понедельник комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от соревнований на четыре года, а также запретить поднятие флага России на любом крупном международном турнире.

После этого Международный олимпийский комитет (МОК) выступил за участие российских спортсменов в соревнованиях, Международная федерация хоккея (IIHF) отказалась переносить ЧМ по хоккею из России, а глава Международной федерации студенческого спорта (FISU) указал на невозможность отстранения России от Универсиады-2023.