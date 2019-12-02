Шведские лыжницы посмеялись над массовой беременностью россиянок

В сборной Швеции по лыжным гонкам посмеялись над новостью о «принудительном бэби-буме» среди российских коллег и назвали это пережитком «старой советской культуры». Об этом сообщает Expressen

Как сообщал «Рамблер», трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в конце прошлого лыжного сезона посоветовала членам сборной задуматься о детях. Она объясняла, что это оптимальное время для беременности, так как пока нет чемпионата мира. Желающие стать мамами спортсменки успели бы вернуться на лыжню к Олимпиаде-2022 года.

Менеджер сборной Швеции по лыжам Карин Эрссон прокомментировала эту новость, отметив, что «Россия — это другая культура». Сама она заявила, что никогда не стала бы давать такие советы своим спортсменкам.

«Нет-нет, никогда. И они бы в любом случае не послушались бы», — засмеялась она.

Эрссон заявила, что Вяльбе — человек «старой советской культуры», который привнес советские порядки в свою команду.