Назван способ избежать санкций из-за допингового скандала

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус назвал способ избежать санкций за изменение базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Его слова приводятся на сайте «Эхо Москвы».
«Если наши власти проведут расследование и скажут, что нашли виновных, тех, кто мог сделать это, что мы ведем расследование и в течение некоторого времени представим результаты, а также установленную данную аутентичную базу, то я считаю, что это довольно высокий шанс избежать таких роковых последствий», — заявил Ганус.
25 ноября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Если рекомендация будет одобрена, российские спортсмены смогут выступать на Олимпийских играх 2020 года только в нейтральном статусе. Кроме того, России могут запретить принимать международные соревнования.
Решение по российскому вопросу исполком WADA должен принять 9 декабря.