Фуркад ждет суровых санкций в отношении России

Фуркад ждет суровых санкций WADA в отношении России

Биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал ситуацию с допинговым скандалом в России.

Он думает, что WADA примет жесткие меры в отношении РФ и спорта и что это повлечет за собой последствия. Фуркад считает, что из-за России он потерял несколько медалей. По его мнению, РФ важна для мирового спорта. Но она много раз ошибалась в прошлом. В частности, на Олимпиаде в Сочи. Кроме того, Россия не дала необходимых данных WADA, поэтому в этом случае нельзя оставить ее без наказания.

Окончательное решение в отношении России и российских спортсменов Всемирное антидопинговое агентство примет сегодня на заседании. Биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал ситуацию с допинговым скандалом в России.

Он думает, что WADA примет жесткие меры в отношении РФ и спорта и что это повлечет за собой последствия. Фуркад считает, что из-за России он потерял несколько медалей. По его мнению, РФ важна для мирового спорта. Но она много раз ошибалась в прошлом. В частности, на Олимпиаде в Сочи. Кроме того, Россия не дала необходимых данных WADA, поэтому в этом случае нельзя оставить ее без наказания.

Окончательное решение в отношении России и российских спортсменов Всемирное антидопинговое агентство примет сегодня на заседании.