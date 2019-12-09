Самуэльссон считает, что WADA нужно отстранить Россию 

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон призвал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) следовать рекомендациям комитета по соответствию организации и отстранить Россию.
WADA нужно следовать рекомендациям комитета по соответствию организации и отстранить Россию, — цитирует Самуэльссона NRK.
Он подчеркнул, что если спортсмены недостаточно «чисты» для участия в чемпионате мира, то они не должны выступать и в Кубке мира по биатлону.
Ранее российский биатлонист Матвей Елисеев завоевал бронзу в спринтерской гонке, эта медаль стала единственной для россиян на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, писал NEWS.ru.