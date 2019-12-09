Россиянам поставили условие для выступления на ОИ 

Российские спортсмены в течение ближайших четырёх лет смогут выступать на крупных международных турнирах только под нейтральным флагом, а в случае победы не услышат на пьедестале гимн РФ, сообщил РИА Новости глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус. При этом отмечается, что к соревнованиям будут допущены только «чистые» спортсмены.
Ранее, как сообщал «Рамблер», исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить российскую сборную от участия на ближайшей Олимпиаде в Токио, Паралимпиаде, чемпионатах мира и других крупных международных турнирах на ближайшие четыре года. РУСАДА было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.
Поводом для категоричного решения WADA послужил скандал, связанный несоответствием между базой данных о допинговых проверках российских спортсменов, попавшей в распоряжении WADA, и данными московской лаборатории, отправленными экспертам Всемирного антидопингового агентства в январе 2019 года. После того, как стало известно об инциденте, министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что западным коллегам была передана полная и правдивая информация о российских спортсменах. Накануне резонансного рушения WADA 9 членов комитета атлетов организации из 17 пришли к выводу, что если допустить россиян к Олимпиаде, то Москва продолжит «заниматься манипуляциями и нарушать действующие правила». При этом было отмечено, что тех, кто «играет по правилам», действия российских властей уже превратили «в посмешище».