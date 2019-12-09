«Это настоящая катастрофа»: Фетисов о решении WADA

По его словам, это решение настоящая катастрофа для нашего спорта.

«Катастрофа, тут ничего другого и не скажешь, это настоящая катастрофа для нас, — заявил Фетисов в эфире Радио «Комсомольская правда». — Не знаю, насколько у нас есть аргументы в пользу апелляции. Но когда я слышал от президента ОКР, от нашего министра спорта, что всё мол хорошо… Ну…, наверное, мы разные книги с ними читаем».

При этом хоккеист добавил, для целого поколения спортсменов, это трагедия.

«Например, главный тренер по спортивной гимнастике Валентина Родионенко встретила новость о дисквалификации со слезами на глазах. Так как на гимнастов, которые мечтали выступить на Олимпиаде были возложены огромные надежды», — резюмировал Фетисов.

Напомним, 9 декабря исполком WADA принял решение о лишении РУСАДА статуса соответствия. Также Россия на четыре года лишена права принимать чемпионаты мира и участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях.

При этом «чистые» российские спортсмены смогут выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. До турниров не будут допущены 145 российских спортсменов, данные которых в базе в Московской антидопинговой лаборатории были удалены или изменены.