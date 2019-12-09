Названы условия восстановления РУСАДА 

Во Всемирном антиодопинговом агентстве (WADA) назвали условия для восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Его слова приводит «Интерфакс».
РУСАДА будет восстановлено через четыре года, если сможет продемонстрировать независимость своей работы и соответствие мировым стандартам.
9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Запрет распространяется на все соревнования, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Кроме того, Россия не сможет проводить на своей территории международные турниры.
Тогда же РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA и лишено лицензии на дальнейшую работу. Заместитель гендиректора российского агентства Маргарита Пахноцкая признала, что решение было ожидаемым.