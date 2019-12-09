Названы условия восстановления РУСАДА

Во Всемирном антиодопинговом агентстве ( WADA ) назвали условия для восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Его слова приводит «Интерфакс».

РУСАДА будет восстановлено через четыре года, если сможет продемонстрировать независимость своей работы и соответствие мировым стандартам.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Запрет распространяется на все соревнования, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Кроме того, Россия не сможет проводить на своей территории международные турниры.