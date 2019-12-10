Протест РФ по решению WADA назвали пустой тратой времени

Подача Россией протеста в Спортивный арбитражный суд (CAS) по решению WADA станет пустой тратой времени. Об этом агентству РИА Новости рассказал бывший руководитель Всемирного антидопингового агентства Ричард Паунд.
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15 декабря
Подачу Россией протеста по решению WADA посчитали пустой тратой времени
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
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