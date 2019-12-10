Российские паралимпийцы оценили решение ВАДА

Российские паралимпийцы указали на несправедливость решения ВАДА

Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин считает, что санкции исполкома ВАДА в отношении российского спорта серьезно затруднят подготовку сборной к Паралимпиаде в Токио.

«Все уже написано, но по-человечески, конечно, я крайне разочарован тем, что опять возникли трудности. Очень разочарован. Я предполагаю, что в дальнейшем нам придется оспаривать свои права в суде, но в данной ситуации следующие действия за РУСАДА. Происходящее серьезно затруднит нам задачу подготовки к Играм», — передает ТАСС слова Лукина.

На вопрос, чем отличается ситуация для паралимпийцев от той, что была в Пхенчхане, Лукин ответил: «Практически ничем, и сейчас каких-либо обвинений в адрес ПКР в нарушениях антидопинговых правил нет».

«Мы пропустили Паралимпийские игры 2016 года, но тогда нам были выдвинуты конкретные обвинения, и была сформулирована дорожная карта, как их устранить. Эта дорожная карта была выполнена, о чем нам сообщили (в IPC). Нам сказали, что мы все сделали замечательно. Новых обвинений против Паралимпийского комитета России не было. Тем не менее, мы подвергаемся санкциям. Это печально», — передает РИА «Новости» слова Лукина. «Конфликт разгорался, поэтому это решение не было неожиданным. Оно принято, теперь с ним должно согласиться или не согласиться РУСАДА. Если агентство согласится, то это решение будет реализовано, хотим мы этого или не хотим. Если РУСАДА не согласится, то, по-видимому, возникнет ситуация, в которой будет судебное решение этого вопроса», — добавил он Напомним, в понедельник исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.