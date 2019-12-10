Американская журналистка сравнила флаг РФ с тряпкой

«Оставили без куска тряпки»: в США недовольны решением WADA по РФ

По словам американки, запрет на использование национальных символов — это недостаточное наказание для России, и WADA просто пытается замять допинговый скандал.

«WADA не отстранило Россию от Олимпийских игр в Токио, им просто запретили использовать гимн и флаг. Оставить Россию без мелодии и куска тряпки — идеальное решение от организации, которая заботится о том, как бы замять скандал», — написала она.

Дженкинс напомнила, что WADA было создано для того, чтобы отвлекать внимание от властей страны с помощью обвинений в адрес отдельных спортсменов.

Как ранее сообщал «Рамблер», исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно поддержал санкции против России, предложенные комитетом по соответствию WADA. В частности, российские спортсмены не смогут выступать под флагом своей страны в ближайшие четыре года. Также Россия на этот срок лишается права принимать крупные международные соревнования и подавать заявки на проведение таких соревнований.