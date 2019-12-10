На Западе спорят о вердикте WADA

Западные колумнисты спорят о вердикте WADA

Одни наблюдатели называют решение большим ударом по России, другие пишут о «звоне бокалов» в Кремле

«Что делает новый запрет по российскому допингу таким болезненным» — колонку с таким заголовком публикует американский Forbes.

Автор называет решение WADA «ударом по годам подготовки к тому, чтобы сделать Россию лидером» в мировом спорте.

По мнению старшего колумниста журнала Джеймса Роджерса, спорт имел особое значение для российского общества еще с советских времен, когда «социалистические успехи в спорте считались триумфом над капиталистическими соперниками», поэтому отстранение от соревнований задевает национальную гордость россиян.

Наиболее болезненным в колонке назван запрет на участие сборной России в чемпионате мира — автор ссылается на огромные усилия и средства, которые российские власти потратили на организацию мундиаля 2018 года. Колумнист заключает, что линия защиты Кремля читается в реакции на вердикт WADA премьер-министра Дмитрия Медведева : проблемы с допингом в России «значительные», но сам запрет — это «антироссийская истерия».

При этом автор колонки в Forbes и другие журналисты, считающие принятые меры достаточными, явно находятся в меньшинстве. Наиболее ярко точку зрения ястребов формулирует колумнист AP и ветеран спортивной журналистики Джим Литке.

«Россия создала государственную систему допинга индустриального масштаба, которая охватывала всех, от лабораторных работников до высших спортивных чиновников. И несмотря на то, что Москву дважды поймали за руку, система не была по-настоящему разрушена. И вместо того, чтобы сказать российским атлетам даже не собираться на Олимпиаду, что вызвало бы настоящую бурю гнева, Россию решили просто пожурить», — говорит Литке.

Как выразился автор, во время пресс-конференции WADA можно было прислушаться — и услышать звон бокалов в Кремле.

Наконец, о тех журналистах ведущих западных СМИ, которые считают принятые в отношении России меры избыточными, — их нет.