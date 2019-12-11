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Роднина назвала юридическим нонсенсом решение WADA в отношении России 

RT на русском 5 часов назад
Роднина назвала юридическим нонсенсом решение WADA в отношении России
Фото: RT на русском
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, которая ныне является координатором партпроекта «Единой России» «Детский спорт» и депутатом Госдумы, Ирина Роднина высказалась по поводу решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
«Несколько лет назад Россия признала наличие проблем с допингом и понесла соответствующее наказание», — цитирует Роднину пресс-служба ЕР.
Она отметила, что после этого была проведена реформа системы управления Московской антидопинговой лабораторией и Российским антидопинговым агентством. По её мнению, решение WADA является нарушением артии Международного олимпийского комитета и принципов Олимпийского движения.
«Решение WADA — это попытка наказать российский спорт второй раз по одному и тому же обвинению. Это юридический нонсенс», — заявила Роднина.
9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.
Ранее депутат Николай Валуев назвал неправильным отказ российских боксёров от выступления на ОИ без флага.
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Теги:
Зимние виды спорта , Николай Валуев , Ирина Роднина , Единая Россия , Госдума , Всемирное антидопинговое агентство
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