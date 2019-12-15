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Крупнейший допинговый скандал в истории спорта: главное об отстранении России WADA 

ТК «Звезда» 3 часа назад
«Без флага и гимна мы не едем»
Фото: Reuters
На этой неделе Всемирное антидопинговое агентство WADA на четыре года отстранило Россию от международных соревнований — в том числе Олимпиад и чемпионатов мира.
На этой неделе исполком Всемирного антидопингового агентства WADA признал Российское антидопинговое агентство не соответствующим их кодексу. Это означает, что в ближайшие четыре года Россия не сможет участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира, а также принимать у себя крупные международные турниры.
Чистые российские спортсмены, которые докажут, что не употребляли допинг, выступать все же смогут, но под нейтральным флагом и без гимна.
Названо условие допуска россиян до Олимпиады
Поводом новых подозрений в адрес спортсменов от РФ стали якобы манипуляции с данными московской лаборатории после Олимпиады в Южной Корее.
«Нужно проанализировать это решение. То, что лежит на поверхности: нет претензий к Олимпийскому комитету России. А если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом. Это говорит о том, что в данной части решение WADA противоречит Олимпийской хартии и мы имеем все основания подать в CAS», — прокомментировал случившееся Владимир Путин.
Если Россия признает решение WADA, то оно вступает в силу тут же. Определиться нужно в течение 21 дня. Если наша страна с санкциями не согласна, тогда нужно обратиться в арбитраж. Премьер Дмитрий Медведев подтвердил: страна будет обжаловать вердикт антидопинговой лаборатории.
Стоит отметить, что санкции бьют по спортсменам даже в тех видах спорта, в которых о допинге у российских атлетов в принципе и не слышали. Позади годы подготовки, а в итоге сборная отстранена. Ехать или нет на соревнования под белым флагом — мнения разделились.
«Без флага и гимна мы не едем. Мы с детства тренируемся не только ради медали и родины. Куда потом? Куда эту медаль вести? Мы едем, чтобы играл наш гимн и флаг», — заявил генеральный секретарь Федерации бокса России.
«Если мы выступаем без флага, это значит, что я тоже люблю свою страну и готов всем доказать, что я спортсмен из России и готов выиграть. То есть, убрать гимн или флаг, все равно это не сломит спортсмена, потому что все-таки ты в душе и сердцем принадлежишь своей родине», — высказал противоположную позицию фехтовальщик на саблях Алексей Якименко.
В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила провести альтернативную Олимпиаду, на которой российские спортсмены смогли бы выступать под своим флагом.
Несмотря ни на что, болельщики не унывают. Они шутят на тему допинговых санкций и планирует ехать болеть за наших. А сами спортсмены настроены побеждать пусть даже и в рекомендованной WADA белой форме.
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Комментарии 169 
Теги:
Зимние виды спорта , Алексей Якименко , Дмитрий Медведев , Валентина Матвиенко , Владимир Путин , Совет Федерации , Всемирное антидопинговое агентство
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